Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после обрыва канатной дороги в Нальчике

Минздрав: 4 человека остаются в больнице после ЧП на канатной дороге в Нальчике
Настя Морозова/«Газета.Ru»

Два пострадавших после обрыва канатной дороги в Нальчике выписаны из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

При этом еще четыре пациента остаются на лечении в Республиканской клинической больнице, добавили в ведомстве.

Среди госпитализированных одна женщина была прооперирована и находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильном состоянии. Другой пациентке предстоит операция, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Обеих женщин проконсультировали врачи Федерального центра в Москве в формате телемедицины. Кроме того, двое пациентов с состоянием средней и легкой степени тяжести продолжают лечение в стационаре консервативными методами.

В Нальчике 8 августа оборвалась канатная дорога, соединяющая городской парк с горой Малая Кизиловка. Пострадали двенадцать человек. По предварительным данным, причиной аварии стал износ подъемника 1968 года постройки, на который ранее жаловались туристы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, с какой высоты упали туристы в Нальчике.

