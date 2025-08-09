В Нальчике оборвалась канатка 1968 года постройки. Один из пострадавших в реанимации

Двенадцать человек пострадали в результате обрушения фуникулера в Нальчике

В Нальчике оборвалась канатная дорога, соединяющая городской парк с горой Малая Кизиловка. Пострадали двенадцать человек, один находится в реанимации. По предварительным данным, причиной аварии стал износ подъемника 1968 года постройки, на который ранее жаловались туристы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Нальчике произошел обрыв канатной дороги, соединяющей городской парк аттракционов с горой Малая Кизиловка. В момент происшествия на подъемнике находился 21 человек. Пострадали двенадцать человек, сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.

«В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших. Из них 6 были госпитализированы, а еще 6 человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Еще четверо госпитализированы, два пассажира проходят обследование, двоих с легкими травмами отпустили домой.

Глава республики Казбек Коков уточнил, что в республиканскую клиническую больницу поступили шесть человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести. На месте происшествия работали министр здравоохранения региона Рустам Калибатов и спасатели МЧС.

Изношенная дорога

Инцидент произошел в городском парке аттракционов Нальчика 8 августа. Обрыв канатной дороги на гору Малая Кизиловка произошел около 18:00, на ней в тот момент находился 21 человек.

По данным источников Telegram-каналов SHOT и Mash, причиной аварии стал износ канатной дороги, построенной в 1968 году. Подъемник нуждался в капитальном ремонте, однако его не проводили. Туристы неоднократно жаловались на техническое состояние — «все ржавое» и «очень старый подъемник».

Очевидцы также рассказывали, что во время работы канатка не останавливалась для посадки, и посетителей «запихивали на скорости». По их словам, персонал был в основном пожилого возраста, не проводил инструктаж перед поездкой и выглядел «неквалифицированным».

Собственник — частная компания

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщил, что канатная дорога с февраля 2005 года находится в частной собственности.

«Сама канатка находится в частной собственности с февраля 2005 года. Собственник — ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина», директор — Виндижева», — сообщил он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным МЧС, поисково-спасательные работы на месте происшествия уже завершены. Власти пока не сообщили, будет ли канатная дорога закрыта или модернизирована.