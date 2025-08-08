На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, с какой высоты упали туристы в Нальчике

112: кабинка с туристами в Нальчике упала с высоты 4-7 метров
Кабинка с туристами в Нальчике упала с высоты 4-7 метров. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По данным канала, причины обрушения канатной дороги пока устанавливаются. В результате инцидента пострадали десять человек.

8 августа на подъеме на гору Малая Кизиловка оборвалась канатная дорога. В результате, по данным МЧС, в воздухе зависли десять человек, их эвакуировали. По данным местных властей, пять из них были госпитализированы. По данным МЧС, ранена одна пенсионерка. При этом Telegram-каналы сообщают о десяти пострадавших.

Канатная дорога проходит от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка. По данным Mash, ее владельцем является АО «Курорт Нальчик». В последний раз МЧС проверяли организацию в ноябре 2024 года, и в тот момент никаких нарушений не было выявлено.

Тем не менее, посетители жаловались на канатную дорогу годами. Они отмечали, что сооружение выглядит ветхим, посадка происходится в слишком быстром темпе на ходу, а инструктаж перед ней не проводится.

Ранее на трассе Владикавказ-Нальчик произошло жесткое ДТП с бензовозом.

