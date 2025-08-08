На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Росавиация опровергла информацию об открытии аэропорта Краснодара

Росавиация: аэропорт Краснодара по-прежнему закрыт в целях безопасности
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация опровергла открытие аэропорта Краснодара, в целях обеспечения безопасности полетов он остается закрытым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«В пресс-службе Росавиации не подтверждают информацию об открытии аэропорта Краснодара. По соображениям безопасности полетов он остается закрытым», — говорится в сообщении.

В 11:43 аэропорт Геленджика временно перестал принимать и отправлять самолеты, а в 13:08 временные ограничения были введены в воздушной гавани Сочи.

6 августа в ведомстве сообщили, что аэропорт Краснодара не получал распоряжений о возобновлении работы.

Отмечалось что персонал воздушной гавани регулярно тренируется и проходит обучение для поддержания навыков. Кроме того, несмотря на временное закрытие, аэропорт работает по регламенту, регулярно проверяя техническое состояние аэродромной техники и готовность аэродрома и терминалов.

Ранее в России предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.

Атаки БПЛА на Россию
