Названы пять простых привычек для идеального зрения

В повседневной суете мы часто забываем, что качество нашего зрения напрямую зависит от простых, но важных повседневных действий. Но есть несколько осознанных привычек могут не просто сохранить, но и значительно улучшить ваше зрение, рассказал «Газете.Ru» Антон Казанцев — врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA.

«Первая и самая недооцененная привычка — «правило 20-20-20». Если вы проводите за компьютером больше двух часов в день (а сегодня это делает почти каждый), ваши глаза работают в режиме хронического перенапряжения. Суть правила проста: каждые 20 минут отрывайтесь от экрана и 20 секунд смотрите на объект в 20 метрах. Это не просто снимет усталость – исследования подтверждают, что такая практика уменьшает риск прогрессирования близорукости, особенно у детей и офисных работников», — объяснил он.

Вторая привычка – осознанное моргание.

«Звучит банально? Но знаете ли вы, что при работе за монитором человек моргает в 5 раз реже, чем обычно? Это приводит к синдрому сухого глаза, ощущению песка и покраснению. Попробуйте простой лайфхак: установите напоминание раз в час и делайте 10-15 медленных, полных морганий. Это восстановит слезную пленку и предотвращает дискомфорт», — сказал врач.

Третья неочевидная, но критически важная привычка – контроль освещения. Чтение при тусклом свете не портит зрение – это миф. Гораздо опаснее контраст между ярким экраном и темной комнатой. Такой перепад заставляет зрачки постоянно расширяться и сужаться, что вызывает перенапряжение глазных мышц. Идеальное решение – фоновый свет той же яркости, что и ваш монитор или книга.

«Четвертый секрет – питание для глаз. Морковь полезна, но не она главный защитник зрения. Лютеин и зеаксантин – пигменты, которые накапливаются в сетчатке и фильтруют вредный синий свет, – содержатся в шпинате, яйцах и авокадо. А омега-3 из жирной рыбы (лосось, скумбрия) снижает риск синдрома сухого глаза на 30%», — посоветовал эксперт.

Наконец, пятая привычка – движение. Глазам, как и мышцам, нужна тренировка.

«Простые упражнения – например, «восьмерки» глазами или фокусировка на близком и далеком объекте – улучшают кровообращение и гибкость хрусталика. Но самое неожиданное: регулярные кардионагрузки (бег, плавание) снижают внутриглазное давление, что особенно важно для профилактики глаукомы», — добавил он.

О чем важно помнить каждый день? Даже идеальный набор привычек не сработает без базовых правил «гигиены зрения».

«Всегда проверяйте, чтобы экран находился на расстоянии вытянутой руки, а его верхний край был на уровне глаз – это снижает нагрузку на шейный отдел и зрительный аппарат. Никогда не трите глаза грязными руками – микротравмы роговицы и занесение инфекции случаются именно так. И самое главное – при любых тревожных симптомах (вспышки света, искривление линий, резкое ухудшение зрения) не откладывайте визит к специалисту: счет может идти на часы», — подчеркнул врач.

Запомните: глаза не болят «просто так». Покраснение, сухость или периодическое затуманивание зрения – это сигналы, которые нельзя игнорировать. Внедрите эти 5 привычек в свою жизнь, и уже через месяц вы заметите, как мир становится четче, ярче и комфортнее для восприятия. А главное – эти изменения останутся с вами навсегда.

