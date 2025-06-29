Врач объяснила, почему после сериалов на телефоне временно портится зрение

Врач Горбачева: опасно долго смотреть в телефон на расстоянии около 20 см

Размытость изображения вдаль, ощущение пленки перед глазами и усталость – такие симптомы нередко возникают после долгого просмотра сериалов на телефоне или планшете. Врач-офтальмолог центра «Зрение» Кристина Горбачева объяснила «Газете.Ru», с чем связано это явление и как минимизировать нагрузку на глаза.

По ее словам, во время длительной фокусировки на экране глаза напрягаются: мышцы, отвечающие за аккомодацию (способность фокусироваться на разном расстоянии), остаются в постоянном напряжении. После этого им требуется время, чтобы адаптироваться к фокусу вдаль. Зрение становится временно размытым.

«Дополнительно этому способствует редкое моргание — роговица пересыхает, появляется эффект пленки (легкое затуманивание или ощущение «заслонки» перед глазами). Как правило, после отдыха и переключения взгляда вдаль зрение быстро восстанавливается», — отметила она.

Такое ухудшение зрения – обратимое. После сна или даже короткой паузы фокусировка улучшается. Однако регулярные чрезмерные нагрузки на глаза могут ускорить развитие уже начавшейся близорукости, особенно у тех, кто к ней предрасположен. Поэтому важно соблюдать режим и давать глазам отдых.

«Чаще всего временное ухудшение зрения возникает у подростков и людей до 35-40 лет. У них хрусталик более эластичен, а зрительная система легче перестраивается на разную дистанцию – аккомодация работает активнее. Глаза способны дольше фокусироваться на близком расстоянии, но и устают сильнее. Молодежь также проводит больше времени с гаджетами, часто без перерывов», — добавила врач.

У людей старшего возраста хрусталик начинает терять упругость — начинается пресбиопия (возрастное ухудшение способности видеть вблизи), обычно после 40 лет. Поэтому примерно к 40-45 годам аккомодация ослабевает и ее перенапряжение не возникает.

«Чем ближе экран к глазам, тем выше нагрузка. Особенно велика она при расстоянии около 20 см – в этом случае хрусталик работает на пределе. Оптимальная дистанция – от 30 до 40 см. Держать экран слишком близко – значит быстро утомлять глаза и снижать четкость зрения», — сказала эксперт.

Полностью избежать утомления трудно, но снизить симптомы возможно: делать перерывы каждые 20–30 минут, переводить взгляд на дальние объекты, чаще моргать, следить за освещением — экран не должен быть сильно ярче окружающего освещения, держать экран на уровне глаз или чуть ниже, использовать увлажняющие капли при необходимости.

«Правило 20–20–20 помогает переключать фокус и расслаблять мышцы глаза. Суть простая: каждые 20 минут смотреть 20 секунд на объект на расстоянии 20 футов (около 6 метров). Даже нерегулярное выполнение снижает зрительное напряжение,» — отметила врач.

Если размытость не проходит после отдыха или сна, а также появляются жжение, двоение, светобоязнь, резкое ухудшение зрения или вспышки перед глазами – это повод для срочного визита к офтальмологу.

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