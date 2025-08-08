На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Две россиянки расправились с подругой, столкнув ее с лестницы

В Твери две женщины избили третью и столкнули с лестницы после застолья
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Твери две женщины столкнули знакомую с лестницы и удушили ее веревкой. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Преступление произошло на территории СНТ «Содружество» в Калининском муниципальном округе. В период со 2 по 6 августа три женщины распивали в дачном доме алкогольные напитки. Под конец затянувшегося застолья между собутыльницами по неизвестной причине возник конфликт.

Одна из женщин нанесла своей оппонентке множественные удары по голове и телу, отчего пострадавшая скатилась с лестницы. В этот момент другая женщина обернула веревку вокруг шеи жертвы и удушила ее. В результате 61-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Подозреваемых 1986 и 1987 годов рождения установили и задержали в кратчайшие сроки. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее американец принял 70-летнюю соседку за инопланетянку и расправился с ней.

