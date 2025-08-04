Американец принял 70-летнюю соседку за инопланетянку и расправился с ней

В США мужчина 7 раз выстрелил в 70-летнюю соседку, приняв ее за инопланетянку

Амерканец расправился с пожилой соседкой, которую принял за инопланетянку. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел 27 июля в Уиндоме, штат Миннесота. Ранним утром полиция прибыла к дому на 12-ой авеню из-за сообщения о стрельбе. На месте они нашли 70-летнюю женщину с множественными огнестрельными ранениями. Пострадавшая смогла поговорить с офицером и рассказала, что сосед позвонил ей и просил о помощи, поэтому она пришла к нему домой около 45 минут назад. Пенсионерку доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти. Пострадавшая получила семь огнестрельных ранений и истекла кровью.

38-летнего подозреваемого задержали. Следователи также опросили свидетеля происшествия, который заявил, что перед этим мужчина странно себя вел. Он говорил о том, что его пожилая соседка — якобы инопланетянка, и что за ними прилетит инопланетный корабль. Затем свидетель увидел, как женщина выбегает из дома подозреваемого и услышал выстрелы.

Правоохранители установили, что стрелок сам вломился в дом к соседке и открыл по ней огонь. Мужчину обнаружили в ее ванной комнате и доставили в больницу для осмотра, а затем заключили в тюрьму. Первое заседание по делу состоится 8 августа.

Ранее мужчина сжег соседку на костре, решив, что она ведьма.