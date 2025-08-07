В Ленобласти шесть человек пострадали в аварии с автобусом и грузовиком

В Ленобласти шесть человек пострадали в ДТП с автобусом, в том числе ребенок

В дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля с пассажирского автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению региона.

«Шесть пострадавших, из них один ребенок, — тяжелое состояние», — уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре Ленобласти по факту происшествия организовали проверку. В ее рамках будет дана оценка всем обстоятельствам ДТП. В ведомстве уточнили, что авария произошла около 20:00 в районе населенного пункта Разметелево Всеволожского района.

7 августа автомобиль ГИБДД попал в аварию на Московской кольцевой автомобильной дороге. Видео опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее в Подмосковье произошла жесткая авария с фурой.