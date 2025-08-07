На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белграде жителей попросили покинуть дома из-за вывоза найденной авиабомбы

МВД Сербии призвало жителей Белграда покинуть дома из-за вывоза авиабомбы
true
true
true
close
Росгвардия. Уральский округ

Министерство внутренних дел Сербии обратилось к жителям одного из районов Белграда с призывом временно покинуть свои дома 9 августа в связи с проведением работ по извлечению из грунта и последующему уничтожению авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, снаряд был обнаружен ранее на строительной площадке жилого комплекса «Белград на воде».

Власти рекомендуют гражданам, которые не имеют возможности эвакуироваться, «открыть окна, опустить жалюзи и держаться подальше от окон». Автомобили, припаркованные вблизи места обнаружения бомбы, должны быть перемещены до 22:00 8 августа, в противном случае они будут эвакуированы на резервные стоянки.

До этого в МВД сообщили, что на строительной площадке в центре Белграда была обнаружена британская авиационная бомба «M.C. 1.000lb Mks I» весом около 500 кг, содержащая примерно 220 кг взрывчатого вещества. Специалисты по чрезвычайным ситуациям провели идентификацию и оценку состояния боеприпаса, подтвердив необходимость его вывоза и последующей нейтрализации.

До этого в Париже вблизи Северного вокзала обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Ранее в Славянске-на-Кубани нашли неразорвавшийся украинский дрон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами