В Белграде жителей попросили покинуть дома из-за вывоза найденной авиабомбы

Министерство внутренних дел Сербии обратилось к жителям одного из районов Белграда с призывом временно покинуть свои дома 9 августа в связи с проведением работ по извлечению из грунта и последующему уничтожению авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, снаряд был обнаружен ранее на строительной площадке жилого комплекса «Белград на воде».

Власти рекомендуют гражданам, которые не имеют возможности эвакуироваться, «открыть окна, опустить жалюзи и держаться подальше от окон». Автомобили, припаркованные вблизи места обнаружения бомбы, должны быть перемещены до 22:00 8 августа, в противном случае они будут эвакуированы на резервные стоянки.

До этого в МВД сообщили, что на строительной площадке в центре Белграда была обнаружена британская авиационная бомба «M.C. 1.000lb Mks I» весом около 500 кг, содержащая примерно 220 кг взрывчатого вещества. Специалисты по чрезвычайным ситуациям провели идентификацию и оценку состояния боеприпаса, подтвердив необходимость его вывоза и последующей нейтрализации.

