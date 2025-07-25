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В Славянске-на-Кубани нашли неразорвавшийся украинский дрон

Синяговский: в Славянске-на-Кубани обнаружили и обезвредили неразорвавшийся БПЛА
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В Славянске-на-Кубани специалисты обнаружили и обезвредили неразорвавшийся беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

«Информирую вас, что сегодня с утра со специалистами администрации города выехали по всем адресам, где упали обломки БПЛА. Внимательно изучаем ситуацию для оценки ущерба», — говорится в сообщении.

По словам главы района, жители обратились с сообщениями о падении обломков беспилотников по девяти адресам. В результате атак были зафиксированы повреждения кровель, хозяйственных построек и заборов. После работы оценочной комиссии пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Он добавил, что в городе нашли неразорвавшийся дрон. После его обнаружения специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Для проведения работ временно были перекрыты ближайшие улицы. Жителей ближайших домов эвакуировали. На данный момент оперативные действия завершены.

Незадолго до этого обломки сбитых беспилотников обнаружили в трех районах Краснодарского края. В частности, в Абинском районе фрагменты дронов упали на закрытой территории одного из заводов.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ в Черном море.

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