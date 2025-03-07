Бомбу времен Второй мировой войны нашли в Париже неподалеку от Северного вокзала

BFM TV: в Париже нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны

Во Франции вблизи Северного вокзала в столице обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, движение поездов приостановлено. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Как уточняет телеканал, взрывное устройство нашли во время работ неподалеку от парижского вокзала Gare du Nord.

По словам железнодорожной компании, остановка движения была предписана «по просьбе префектуры полиции Парижа», сообщает канал.

Северный вокзал, пишет Associated Press, является крупным европейским транзитным узлом, обслуживающим международные направления к северу от Франции, такие как Брюссель и Нидерланды, а также главный аэропорт Парижа и многие региональные направления.

В начале января в немецком Дрездене водитель экскаватора во время работ по сносу моста Каролабрюке нашел 250-килограммовую бомбу Второй мировой войны.

Как передавал MDR, утром 9 января сотрудники оперативных служб ограничили вход в зону, где находится бомба, в движении общественного транспорта были изменения. В 7:00 (9:00 мск) прозвучал сигнал о начале эвакуации, а в 9:00 жители покидали свои дома. Школы и детсады в районе не работали.

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