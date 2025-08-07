Волонтеры спасли щенка, который несколько часов провел в луже мазута на Кубани

На Кубани спасли щенка, который несколько часов провел в луже мазута

На Кубани щенок несколько часов провел в луже мазута, его жизнь спасли волонтеры. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел возле котельной в селе Небуг, где люди услышали жалобный писк из ямы — оказалось, что в луже мазута застрял щенок. Трое местных жителей и волонтер два часа извлекали животное из токсичной жидкости. Щенок получил ожоги роговицы глаз. Кроме того, мазут попал в его уши и пищевод.

После спасения животное доставили в ветеринарную клинику. Несмотря на тяжелое состояние и необходимость длительной реабилитации, щенок, получивший кличку Нефтяник, уже обрел новых хозяев. Всего возле котельной находилось восемь щенков, семь из которых уже пристроены в семьи.

