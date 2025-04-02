Суд лишил свободы россиянку, пытавшуюся спасти оставленных на мусорке щенков

В Оренбургской области женщина заявила о минировании ради спасения оставленных на улице щенков и поплатилась. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Орска.

В сентябре прошлого года 55-летняя местная жительница нашла на мусорной площадке выброшенных щенков и обратилась в различные организации. Однако их представители не смогли забрать щенят. Тогда расстроенная женщина решила привлечь внимание к проблеме необычным способом. С этой целью она позвонила по единому номеру вызова экстренных служб и сообщила о минировании своего дома.

Ситуация повторилась в декабре, когда горожанка вновь совершила звонок в службу «112», заявив о минировании отдела полиции «Орское». Личность звонившей установили и обвинили женщину в оставлении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве. Обвиняемая признала вину, и суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с двухлетним испытательным сроком.

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