В Екатеринбурге судимого мужчину подозревают в непристойной переписке с подростками

В Екатеринбурге судимого мужчину просят проверить после переписок со школьниками
Совершивший тяжкое преступление екатеринбуржца обвинили в том, что он стал выкладывать неподобающий контент в социальных сетях. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на местные порталы.

По данным портала, в 2014 году мужчина напал на мать с топором, и, поняв, что она не дышит, сварил в кастрюле. В 2024 году он вышел на свободу и завел свой Telegram-канал. Там он публиковал фото и материалы непристойного характера. Также екатеринбуржец якобы стал публиковать переписки с несовершеннолетними.

«Чем интересным можно заняться в Краснодаре осенью? Куда можно сходить, чтобы развлечь 15-летнюю девочку?», – приводит портал одно из сообщений.

Одна из девушек пожаловалась, что мужчина распространяет ее личные фото, но сам он заявил, что якобы ничего противозаконного не делал и общался с теми, кто к ему «тянется».

Местные жители просят силовиков проверить мужчину, так как опасаются, что подобные переписки могут закончиться новым преступлением.

Ранее в Петербурге девушка почти год насиловала знакомую и угрожала, чтобы та молчала.

