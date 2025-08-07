В Петербурге девушка почти год насиловала знакомую и угрожала, чтобы та молчала

В Петербурге девушка обратилась в полицию и рассказала о длительном насилии со стороны знакомой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам самой пострадавшей, она подвергалась сексуальному насилию в период с августа 2020 по июль 2021 года, в квартире на Яхтенной улице. На тот момент девушка 19-20 лет склоняла гостью к соитию и угрожала серьезными последствиями в случае, если она кому-то расскажет о происходящем.

На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Австралии учительницу арестовали из-за растления 15-летней девушки. Женщина, у которой в этот момент уже был муж и двое своих детей, проводила время со школьницей, уединяясь с ней в публичных местах.

После того как педагога отпустили под залог, она продолжила общаться с подростком и совершать действия сексуального характера в его отношении.

Ранее на Камчатке отчим несколько лет насиловал падчерицу.