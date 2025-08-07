На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участники заплыва без купальников в Сочи выплатят штрафы

В Сочи участников заплыва без купальников обязали выплатить штрафы
Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Сочи»

Суд вынес решение в отношении 11 участников заплыва без купальников в Сочи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал виновными всех фигурантов разбирательства.

«Своими действиями фигуранты продемонстрировали явное неуважение к обществу и его моральным ценностям», – сообщается в публикации.

Каждого из участников обязали выплатить по тысяче рублей штрафа.

Компанию пловцов заметили на местном пляже накануне. Как рассказали местные жители, поведение людей напоминало поведение сектантов. Сначала они проводили взглядом поезд, который проезжал мимо, после чего взялись за руки и устроили заплыв.

Видео попало в соцсети, где на них обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Они быстро установили участников и задержали. Отмечается, что всего было 12 человек, один из них – местный житель, остальные 11 приехали из других регионов.

Ранее в Татарстане на видео попало, как женщина без трусов устроила пробежку по проезжей части.

