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В Татарстане на видео попало, как женщина без трусов устроила пробежку по проезжей части

В Татарстане женщина без трусов ударила мужчину и побежала по проезжей части

В Набережных Челнах на улице заметили женщину, которая бежала голой по проезжей части. Об этом сообщает KazanFirst.

На кадрах заметно, как женщина в красном платье ударила мужчину в пах, после чего подняла юбку платья, под которой не было трусов, и побежала вниз, по лестнице, к проезжей части под мостом проспекта Вахитова.

Несмотря на оживленное движение, она перебежала дорогу и остановилась. По какой причине она это сделала, неизвестно. Как рассказал один из свидетелей, до этого женщина порвала деньги. На кадрах также заметен еще один мужчина, который предлагает ей куртку, но женщина игнорирует его.

По данным издания, очевидцы вызвали спецслужбы.

До этого в Хабаровске водители засняли мужчину, который бегал по проезжей части без одежды. При этом герой видео двигался между двух полос вперед, игнорируя оживленное движение и большое количество машин вокруг.

Ранее в Новосибирске на видео попало, как мужчина без штанов кидался с ножом на машину.

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