Покупатель выстрелил в глаз продавцу-мигранту из-за отсутствия сдачи

В Ленобласти покупатель выстрелил в глаз продавцу-мигранту из-за сдачи

В Ленобласти агрессивный покупатель обстрелял продавца из-за того, что у него не оказалось сдачи. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 4 августа в сетевом магазине на Арсенальной улице в Новом Девяткино. По предварительным данным, нетрезвый покупатель пытался расплатиться пятитысячной купюрой, но в кассе не оказалось сдачи. Это спровоцировало конфликт.

26-летний продавец-мигрант и покупатель вышли на улицу, где агрессивный клиент дважды выстрелил в сотрудника магазина из предмета, похожего на пневматический пистолет. Пули попали в глаз и левую руку потерпевшего. Пострадавший отказался от медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. На подозреваемого составлена ориентировка, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Петербурге мигранты и пытавшийся примирить их мужчина устроили конфликт со стрельбой.