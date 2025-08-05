На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Покупатель выстрелил в глаз продавцу-мигранту из-за отсутствия сдачи

В Ленобласти покупатель выстрелил в глаз продавцу-мигранту из-за сдачи
true
true
true
close
Depositphotos

В Ленобласти агрессивный покупатель обстрелял продавца из-за того, что у него не оказалось сдачи. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 4 августа в сетевом магазине на Арсенальной улице в Новом Девяткино. По предварительным данным, нетрезвый покупатель пытался расплатиться пятитысячной купюрой, но в кассе не оказалось сдачи. Это спровоцировало конфликт.

26-летний продавец-мигрант и покупатель вышли на улицу, где агрессивный клиент дважды выстрелил в сотрудника магазина из предмета, похожего на пневматический пистолет. Пули попали в глаз и левую руку потерпевшего. Пострадавший отказался от медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. На подозреваемого составлена ориентировка, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Петербурге мигранты и пытавшийся примирить их мужчина устроили конфликт со стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами