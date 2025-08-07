В Уфе начали строить математический лицей-интернат

В Уфе дали старт строительству математического лицея-интерната. В торжественной церемонии поучаствовал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, сообщает «Башинформ».

Новое образовательное учреждения будет находиться на улице Менделеева, недалеко от выставочного комплекса «Уфа Экспо». Оно будет рассчитано на 360 ученических и 250 спальных мест. Школа предназначена для учеников 6-11 классов.

«В этом лицее мы будем собирать со всей республики самых талантливых ребят. Это будет кузница научных кадров, самых талантливых выпускников», — сказал руководитель региона.

По его словам, строительство этого учебного заведения было бы невозможно, если бы не поддержка президента России Владимира Путина.

«Мы к нему обращались, и президент дал поручение наше предложение реализовать, поэтому мы готовы строить, финансирование есть, все есть. Серьезный, опытный подрядчик, потому что школа сама по себе конструкционно сложная», — отметил Хабиров.

