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Путин назвал тяжелым состояние школы при консерватории в Петербурге

Путин отметил тяжелое состояние школы при консерватории в Петербурге
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность плачевным состоянием материально-технической базы Санкт-Петербургской средней специальной музыкальной школы при Консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы обсудить с вами вопрос, связанный с «десятилеткой» в Петербурге, «десятилеткой» при консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжелое состояние», – подчеркнул глава государства в ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой.

Любимова в ответ сообщила, что совместно с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым рассматривает варианты решения проблемы, включая обмен здания школы для проведения капитального ремонта или реставрации.

Министерство культуры, по словам главы ведомства, поддерживает постоянный контакт с руководством Консерватории, в ведении которой находится данная школа.

4 апреля Путин провел рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Министр доложила главе государства о ходе реализации проектов по модернизации музейной и библиотечной инфраструктуры, о создании киностудий в ДНР и ЛНР, а также о совместной работе с Министерством промышленности и торговли по обеспечению детских школ искусств отечественными музыкальными инструментами.

Ранее в консерватории имени Римского-Корсакова из-за тепловентилятора произошел пожар.

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