Депутат Вассерман посетовал, что обет целомудрия не принес ему пользы

Создание в подростковой среде культа целомудрия не сможет повлиять на поведение молодежи, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал предложение священника из Выборга Игоря Аксенова внедрить в школах программу по целомудрию и распространять «футболки девственности». По словам Вассермана, обет целомудрия ему самому пользы не принес.

«Лично я имел глупость еще в юности дать обет целомудрия, который, к сожалению, по своему неизбывному упрямству соблюдаю по сей день. Смею заверить, что особой пользы он мне не принес, хотя, естественно, мне не с чем сравнивать. Но, в общем, явно полезных последствий не было. Но дело не во мне. Дело в том, что такие вот обеты, агитации и прочее практиковались в самых разных странах. Иной раз многие годы шла такая реклама, но, насколько я могу судить, она действовала лишь на тех, кто и без того был склонен вести себя в этом плане совершенно спокойно. А большая часть тех, кто по собственной инициативе или с подачи родителей брал на себя такие обеты, нарушали их, как только к тому складывались подходящие обстоятельства. Насколько мне известно, по той части мирового опыта на сей счет, что я знаю, особого толку от этого не будет. Но вреда, наверное, тоже. Поскольку, как я уже сказал, те, кто склонен соблюдать такие обеты, будут их соблюдать. Но добиться, чтобы это действительно всерьез повлияло на поведение значительной части молодежи, до сих пор таким образом никому не удавалось», — сказал он.

Депутат добавил, что принуждать к соблюдению обета целомудрия опасно, так как такие меры могут привести к правовому нигилизму.

«А как вы добьетесь соблюдения этого обета? Я думаю, что предложить людям брать на себя добровольные обеты еще имеет смысл. А вот принуждать к чему-то подобному, на мой взгляд, опасно, ибо может способствовать так называемому правовому нигилизму, то есть представление именно о том, что законы соблюдать необязательно», — пояснил Вассерман.

На Международном Гиппократовском медицинском форуме председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии, настоятель Свято-Ильинского храма протоиерей Игорь Аксенов предложил создать в школах программу по целомудрию до вступления в брак. Он также предложил внедрить для подростков «торжественный обет», который они смогут давать в храмах или на молодежных мероприятиях. Кроме того, Аксенов считает необходимым создать моду на ношение футболок с надписями «я жду», «давай подождем», «настоящая любовь ждет» и колец целомудрия.

Ранее Вассерман заявил, что у не было отношений ни с женщинами, ни с мужчинами.