Во вступление Украины в НАТО в течение ближайших 10 лет верят только 32% граждан республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного американской социологической службой Gallup.

«Надежды на скорое вступление в НАТО были велики, и подавляющее большинство (64% в 2022 году и 69% в 2023 году) ожидало, что Украина будет принята в течение следующего десятилетия. Надежды на быстрое вступление в НАТО упали до 51% в прошлом году и продолжили снижаться, достигнув 32% в 2025 году», — говорится в исследовании.

Исследование также показало, что на Украине увеличилось число граждан, которые не верят во вступление республики в альянс. В 2024 году их доля составляла 24%, а в 2025 году — 33%.

В июле президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не выполнила условия, чтобы ее вступление в Европейский союз и НАТО серьезно обсуждалось членами блока. По его словам, «сегодня нет возможности для вступления республики в альянс», так как «она находится в состоянии войны».

Ранее премьер Венгрии предрек войну с Россией в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.