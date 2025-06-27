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Премьер Венгрии предрек войну с Россией в случае вступления Украины в ЕС и НАТО

Орбан: вступление Украины в ЕС и НАТО приведет к их войне с Россией
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Radovan Stoklasa/Reuters

Украина не может быть принята в Евросоюз и НАТО из-за продолжающегося военного конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

По его мнению, вступление Украины в эти организации неизбежно втянет их в войну. Орбан подчеркнул, что членство Украины в ЕС приведет к военным действиям уже на территории Союза.

Хотя Орбан считает, что ЕС должен продолжать экономическую помощь Украине, о её членстве в ближайшее время речи быть не может. Его позиция совпадает с результатами венгерского референдума, в котором 95% проголосовавших высказались против вступления Украины в ЕС. Таким образом, Венгрия остановила процесс интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры.

26 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия блокировала общее заявление, поддерживающее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Аналогичную позицию Орбан занял и на саммите НАТО, где вопрос о членстве Украины не обсуждался. Он назвал Украину «неопределенным образованием» с неясными границами и неспособной обеспечить свою безопасность.

Ранее Орбан заявил о «народном гневе» из-за позиции Венгрии по членству Украины в ЕС.

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