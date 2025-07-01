Президент Польши высказался о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Навроцкий: вступление Украины в ЕС и НАТО сейчас не стоит обсуждать

Украина не выполнила условия, чтобы ее вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО серьезно обсуждалось членами блока. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

По его словам, «сегодня нет возможности для вступления Украины в НАТО», так как «она находится в состоянии войны».

«Многие государства, в том числе Польша, ждали годами, чтобы выполнить конкретные требования ЕС и стать его частью», — сказал Навроцкий.

В июне Навроцкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив о нерешенных проблемах прошлого.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявлял, что вступление Украины в ЕС стало бы катастрофой для блока в сфере экономики и безопасности.

На этом фоне Зеленский заявлял, что Украина даже во время вооруженного конфликта принимает решения, которые могут приблизить Киев к вступлению в Евросоюз.

Президент Польши выступил против приема Украины в ЕС.