14-летняя девочка забеременела от отца, который изнасиловал ее на глазах у супруги

В Германии 14-летняя девочка забеременела после изнасилования отцом
Shutterstock

В Германии перед судом предстанет семейная пара, 40-летний Антонио Т. и его супруга, Ева С. 30 лет, по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних, жестоком обращении с детьми и изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, одной из жертв супружеской пары стала дочь-подросток мужчины. Обвинители утверждают, что мужчина неоднократно насиловал девочку на глазах у ее мачехи. Женщина при этом снимала все на камеру. А в 14 лет после очередного эпизода школьница забеременела.

Биологическая мать потерпевшей, выступая в суде, заявила, что дочь предпринимала попытки рассказать о домогательствах со стороны отца девять лет назад, но ей никто не поверил.

«Доказательств не было. Кроме меня, ей никто не поверил», — посетовала женщина, добавив, что тогда семью ее бывшего супруга проверяла опека, и не нашла ничего необычного.

Суд предполагает, что совместный ребенок супружеской пары, девочка, родившаяся в 2016 году, также могла подвергаться изнасилованию.

Ранее в Испании дедушка изнасиловал 11-летнюю внучку и оплатил ей лечение у психолога.

