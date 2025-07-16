На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дедушка, изнасиловавший 11-летнюю внучку, избежал заключения

В Испании дедушка изнасиловал 11-летнюю внучку и оплатил ей лечение у психолога
true
true
true
close
Juan Medina/Reuters

В Испании пожилого мужчину приговорили к двум годам тюремного заключения за надругательство над несовершеннолетней внучкой, но в тюрьму он не сядет. Об этом сообщает издание ABC.es.

Инцидент произошел в провинции Ла-Корунья на северо-западе страны. По информации СМИ, несмотря на обвинительный приговор мужчине удалось избежать реального заключения, так как он явился в правоохранительные органы с повинной, ранее не имел судимостей, а также оплатил годовой курс внучке у психолога стоимостью 11 тысяч евро. Все это было признано смягчающими обстоятельствами. Теперь мужчине запрещено приближаться к жертве или общаться с ней в ближайшие три года.

Ему назначен пятилетний испытательный срок. В случае нарушения своих обязательств, насильник отправится за решетку.

Ранее сообщалось, что в Индии 16-летняя девушка забеременела от 14-летнего брата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами