Дедушка, изнасиловавший 11-летнюю внучку, избежал заключения

В Испании дедушка изнасиловал 11-летнюю внучку и оплатил ей лечение у психолога

В Испании пожилого мужчину приговорили к двум годам тюремного заключения за надругательство над несовершеннолетней внучкой, но в тюрьму он не сядет. Об этом сообщает издание ABC.es.

Инцидент произошел в провинции Ла-Корунья на северо-западе страны. По информации СМИ, несмотря на обвинительный приговор мужчине удалось избежать реального заключения, так как он явился в правоохранительные органы с повинной, ранее не имел судимостей, а также оплатил годовой курс внучке у психолога стоимостью 11 тысяч евро. Все это было признано смягчающими обстоятельствами. Теперь мужчине запрещено приближаться к жертве или общаться с ней в ближайшие три года.

Ему назначен пятилетний испытательный срок. В случае нарушения своих обязательств, насильник отправится за решетку.

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