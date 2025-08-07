Двое в балаклавах напали на мужчину у подъезда в Новосибирске и похитили его

Неизвестные похитили мужчину в Новосибирске и попали на видео

Двое напали на жителя Новосибирска, выходившего из подъезда, и увезли на своей машине в неизвестном направлении. Видео публикует Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел в среду, 6 августа, во дворе дома по адресу улица Светлановская, 52. Судя по кадрам, двое неизвестных выбежали из легковушки и напали на мужчину, который вышел из подъезда с чемоданом в руках. Он пытался вырываться, но не смог оказаться похитителям сопротивление. Далее они засунули жертву в багажник и скрылись с места происшествия.

Пользователи соцсетей не поверили в реальность происходящего на видео и сочли ролик постановочным. Запись также изучили правоохранители. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что полиция уже начала проверку по факту публикации видео.

«Предварительно установлено, что ранее сообщения по данному факту в полицию не поступали», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Ленобласти лжеполицейские на Mercedes похитили мужчину и ранили его ножом.