Власти Молдавии потребовали от Греции экстрадиции олигарха Плахотнюка

Молдавское министерство юстиции и генпрокуратура запросили у властей Греции экстрадицию экс-лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу минюста страны Веронику Михайлову-Морару.

«24 июля Генеральная прокуратура подала официальный запрос об экстрадиции Владимира Плахотнюка. Аналогичный шаг Министерство юстиции предприняло 4 августа», — заявила министр.

1 августа адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак сообщил, что его подзащитный дал согласие на экстрадицию из Греции в Молдавию. По его словам, судебное разбирательство в отношении бизнесмена продолжится в соответствии с применимыми международными нормами. Он уточнил, что финальное решение остается за греческими властями.

В Молдавии бизнесмена подозревают в ряде тяжких преступлений, в частности, в создании и руководстве преступной организацией, а также мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

Ранее Плахотнюк из тюрьмы призвал свергнуть власть в Молдавии.