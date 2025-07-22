«Включился репрессивный механизм»: молдавский депутат — о задержании олигарха Плахотнюка

Причиной ареста в Греции беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка стали его попытки вмешаться в электоральный процесс в Молдавии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат парламента страны Богдан Цырдя. В сентябре в Молдавии пройдут парламентские выборы — сейчас позиции партии президента республики Майи Санду («Действие и солидарность» (PAS) слабы.

«Действительно, в Молдавии включился репрессивный механизм. Арестовывают всех, задерживают, запрещают, уничтожают. Вот на прошлой неделе был расколот блок «Вместе» — его просто уничтожили. Идет судебный процесс над Гуцул, все политические лидеры имеют уголовные дела. А по поводу Плохотнюка, если конкретно. Вы знаете, что в 2014-2019 годах он имел абсолютную власть в стране: контролировал все суды, службу информации, безопасности, партийную систему, прокуратуру и так далее. Потом он сбежал, имея гарантии от США, а если точнее, от Демократической партии. Ведь он был ставленником в какой-то мере Виктории Нуланд. На прошлой неделе появилась информация, что Плахотнюк очень активно намеревается участвовать в предвыборной гонке. Кроме того, президент Майя Санду уже несколько лет подряд твердит, что Плахотнюк, Шор и другие активно вмешиваются в избирательный процесс в Республике Молдова, дестабилизируют ситуацию. И вот в этой ситуации, когда появилась информация, что Плахотнюк пытается поддержать одну-две политические партии, произошел арест», — сказал Цырдя.

Он добавил, что информация об аресте олигарха появилась во время брифинга об объединении четырех главных оппозиционных партий Молдовы.

«Для того, чтобы отвлечь внимание от процесса объединения оппозиции против Санду, нам вбрасывают информацию про арест Плахотнюка. С одной стороны, да, возможно, Плахотнюк потерял уже свою протекцию в США, потому что Демпартия отошла от власти. И второе — что это некий такой договорняк, в результате которого Санду и PAS должны победить на выборах. Они должны показать: вот, мы говорили, что всех олигархов арестуем — делаем. А дальше, скорее всего, его экстрадируют в Молдову, возможно, арестуют, потом переведут под домашний арест, потом переведут под судебный контроль и после выборов отпустят. И сделают из него еще, не дай бог, вселенскую жертву, жертву режима, который еще вернется в политику на белом коне и будет говорить, что он, невинно пострадавший. Еще подаст в суд на нас в Европейский суд по правам человека», — считает Цырдя.

По его словам, население методы и политику президентски Санду не разделяют — последний соцопрос показал, что у ее партии всего 33% рейтинга.

«То есть она наберет не более 45 мандатов из 101 и должна уйти в оппозицию. Она должна проиграть согласно всем социологическим опросам, но, безусловно, коллективный запад — Европейский Союз на ее стороне. В диаспоре, на западных зарубежных участках в Евросоюзе, будут огромные фальсификации. На это рассчитывает Санду, что тотальная поддержка Евросоюза, фальсификации и так далее дадут ей возможность удержать власть. Тем не менее, настроения в обществе направлены против этой партии, против Санду. Около 70% электората готовы голосовать против партии Санду. Сохраняем оптимизм, что тем не менее, она проиграет», — заключил Цырдя.

22 июля пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк задержан в Греции.

В марте сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду рассматривает возможность лишения гражданства Плахотнюка, а также бывшего лидера ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. В отношении обоих политиков в республике возбуждены уголовные дела по обвинению в совершении преступлений против государства и хищении денег.

Ранее новый оппозиционный блок в Молдавии призвал к возобновлению связей с РФ.