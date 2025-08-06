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Олигарх Плахотнюк из тюрьмы призвал свергнуть власть в Молдавии

Олигарх Плахотнюк призвал сторонников объединиться для смены власти в Молдавии
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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Молдавский олигарх, бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по ордеру Интерпола, призвал сторонников объединиться для свержения власти в стране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Давайте объединимся и создадим мощный, решительный, профессиональный фронт, который свергнет эту неспособную власть и отправит ее на свалку истории», — сказал олигарх, обращаясь к бывшим коллегам из правительства и парламента Молдавии, а также к госслужащим, мэрам, советникам и своим многочисленным сторонникам.

Он отметил, что пришло время «дать отпору беспределу желтого правления» (желтый – символ правящей партии «Действие и солидарность»). По его словам, для этого необходимо восстановить прошлую команду, которая знала, как обеспечить безопасность и стабильность республике и ее гражданам.

В конце июля прокуратура Молдавии направила в Грецию запрос об экстрадиции Плахотнюка, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, в частности, в создании и руководстве преступной организацией, а также мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

1 августа Владимир Плахотнюк дал согласие на экстрадицию из Греции в Молдавию. Как сообщил его адвокат Лучиан Рогак, судебное разбирательство в отношении бизнесмена продолжится в соответствии с применимыми международными нормами.

Ранее в Приднестровье заявили, что олигарха Плахотнюка могут ликвидировать на территории ЕС.

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