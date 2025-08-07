В Саратове спасатели вызволили пять кошек из дома, разрушенного после взрыва газа

РИА Новости: из дома в Саратове, где произошел взрыв газа, спасли пять кошек

В Саратове спасатели вызволили пять кошек из многоэтажного жилого дома, подъезд которого был разрушен в результате взрыва газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«После обращений спасатели не раз смотрели, едой выманивали», — сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, животные могли беспрепятственно перемещаться между этажами и выходить на улицу.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв. В результате обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах здания, в общей сложности пострадали 30 квартир.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа. В результате не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

