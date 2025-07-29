Власти озвучили решение для хозяев разрушенных взрывом квартир в Саратове

Собственники квартир из разрушенного взрывом 5-го подъезда дома в Саратове получат новое жилье. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Наши специалисты готовят необходимую нормативную базу и определяют, каким образом это будет реализовано», — отметил глава региона, добавив, что в первую очередь будут учитываться интересы самих жильцов.

Бусаргин рассказал, что сейчас эксперты обследуют 4-й подъезд пострадавшего дома. Прорабатываются решения по сохранению квартир за счет укрепления несущих конструкций и усиления торцевой части здания. Также эксперты оценивают состояние 2-го подъезда, где была повреждена фасадная часть. Губернатор подчеркнул, что все работы выполняются за счет средств из областного бюджета.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв. В результате обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах здания, в общей сложности пострадали 30 квартир.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа. В результате не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео попал момент взрыва в 10-этажке в Саратове.