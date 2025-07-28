Теракт не исключается. Почему взорвалась квартира в десятиэтажке в Саратове?

Следователи не исключили, что причиной взрыва газа в Саратове мог быть теракт

Следствие рассматривает все возможные версии взрыва в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове 25 июля, включая теракт. Обрушение подъезда привело к гибели семи человек, в том числе ребенка. Пострадали 18 жителей. В день трагедии сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка газа. В регионе был введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.

Следствие на данный момент не исключает ни одну из версий взрыва и обрушения дома в Саратове, приведших к гибели семи человек — в том числе и теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Ни одна из версий не исключается»,

— приводит агентство ответ источника на вопрос, исключена ли версия теракта как причины взрыва.

Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва и обрушения дома достигло 18 человек. До этого на связь вышли граждане, которых считали пропавшими поле взрыва, они сообщили, что не были дома в момент трагедии.

Вечером 27 июля губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил о завершении спасательных работ на месте обрушения дома.

«Специалисты МЧС и областной службы спасения продолжают разбор обломков здания. Также осуществляется вывоз обломков на спецполигон. С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций 4-го и 5-го подъездов дома», — написал Бусаргин.

Разбор завалов продолжается, в главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома.

Расследование взрыва

25 июля в десятиэтажном доме по адресу Блинова, 2 в Саратове произошел произошел взрыв, который привел к обрушению углового подъезда с 10-го по 7-й этажи. Было разрушено около 30 квартир.

Взрыв произошел в квартире на девятом этаже. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявил, что причиной стала утечка газа. Глава региона ввел в Саратовской области режим ЧС. Власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб.

В результате погибли семь человек, в том числе один ребенок. Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб начальник железнодорожной станции разъезд Липовский в Саратовской области Георгий Ерофеев со своей семьей. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге.

Следственный комитет РФ открыл дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Взрыв газа на 9-м этаже: в Саратове разбирают обломки и ищут выживших Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Саратове после взрыва газа возросло... 25 июля 19:46

Старший помощник руководителя СК РФ по Саратовской области Наталья Трошина в Telegram сообщила, что следователи уже изъяли соответствующую документацию.

«Следователями и криминалистами проведено значительное количество следственных действий. Изъяты записи с камер видеонаблюдения и вся соответствующая документация», — сообщила представитель саратовского СК.

Следователи также провели осмотр места происшествия и допросили более 100 человек, сообщили в СК РФ.

Ранее портал Info24 со ссылкой на местных жителей сообщил, что жильцы дома на Блинова, 2 жаловались на проходящую рядом газовую трубу градоначальнику Михаилу Исаеву. Труба была раскопана во время ремонтных работ и так не была убрана, осыпающаяся яма оголяла все большие ее участки.

В свою очередь Ura.ru сообщает, что жильцы дома сообщали о сильном запахе газа. Также по данным СМИ за год дом, где произошел взрыв, находился в ведении трех разных управляющих компаний, однако недовольные их работой жильцы в итоге создали свое ТСН.