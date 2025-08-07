Попала в бедренную артерию: россиянка разозлилась на мужа и ударила его ножом

Жительница Кубани ударила мужа ножом и случайно вспорола ему артерию

В Краснодарском крае ссора 48-летнего мужчины с женой едва не стоила ему жизни. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

Инцидент произошел в станице Каневской. По предварительной информации, 49-летняя женщина в ходе конфликта с супругом взяла со стола нож, ударила мужа в бедро и попала в артерию.

Мужчина выжил, информация о его состоянии здоровья отсутствует.

В отношении агрессорки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» УК РФ. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

До этого в Калининграде мужчина, резавший бутерброды, ударил жену ножом в спину.

Ранее в Башкирии сестра напала с ножом на старшего брата.