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«Тихонечко ударил»: россиянин готовил супруге бутерброды и воткнул нож ей в спину

В Калининграде мужчина, резавший бутерброды, ударил жену ножом в спину

В Калининграде мужчина ранил супругу ножом во время ссоры, причинив ее организму тяжкий вред. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Ленинградском районе города. Информация о случившемся поступила из больницы, куда пострадавшую госпитализировали на скорой. В ходе расследования, правоохранители выяснили, что ранение женщина получила в бытовом конфликте с мужем. Мужчина резал бутерброды, когда разозлился на жену из-за ссоры и ударил ее в спину ножом.

«Обыкновенная ругань. Я бутерброды резал, она стояла спиной ко мне. Развернулся, несильно тихонечко ударил. Так спонтанно все произошло. Не хотел, конечно, и зря это сделал», — рассказал на камеру подозреваемый.

После удара потерпевшая сама вызвала себе скорую помощь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия» УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии сестра напала с ножом на старшего брата.

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