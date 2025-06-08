В Башкирии девушка ударила старшего брата ножом в грудь

В Башкирии сестра напала с ножом на старшего брата

В Иглинском районе Башкирии устанавливаются обстоятельства конфликта между братом и сестрой, девушка ударила юношу ножом. Об этом сообщает портал «Уфа Новости».

Инцидент произошел в селе Иглино. 16-летняя девушка напала с ножом на 19-летнего брата и нанесла ему ранение в грудную клетку. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала «Честный репортаж», пострадавший выжил, он госпитализирован. Известно, что семья, в которой воспитываются брат и сестра, является многодетной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Армавире мать ударила пятилетнего сына ножом в грудь. 28-летняя обвиняемая поссорилась с пятилетним сыном, схватила нож и вонзила его в ребенка. Мальчик потерял сознание, лишь спустя два часа женщина вызвала сыну скорую помощь. В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело о покушении, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Бурятии мужчина изрезал жену в бане и напал с ножом на дочь.