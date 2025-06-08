На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии девушка ударила старшего брата ножом в грудь

В Башкирии сестра напала с ножом на старшего брата
close
Telegram-канал «Честный Репортаж»

В Иглинском районе Башкирии устанавливаются обстоятельства конфликта между братом и сестрой, девушка ударила юношу ножом. Об этом сообщает портал «Уфа Новости».

Инцидент произошел в селе Иглино. 16-летняя девушка напала с ножом на 19-летнего брата и нанесла ему ранение в грудную клетку. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала «Честный репортаж», пострадавший выжил, он госпитализирован. Известно, что семья, в которой воспитываются брат и сестра, является многодетной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Армавире мать ударила пятилетнего сына ножом в грудь. 28-летняя обвиняемая поссорилась с пятилетним сыном, схватила нож и вонзила его в ребенка. Мальчик потерял сознание, лишь спустя два часа женщина вызвала сыну скорую помощь. В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело о покушении, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Бурятии мужчина изрезал жену в бане и напал с ножом на дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами