На Ямале женщина избила директора школы за «низкооценивающий взгляд»

Директор школы в ЯНАО отсудила 30 тысяч рублей после нападения матери ученицы
Shutterstock

На Ямале пьяная женщина напала на директора школы и избила ее за якобы оскорбительный взгляд. О решении суда сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел еще 25 декабря 2024 года в селе Толька Красноселькупского района ЯНАО. В тот день выпившая женщина напала с кулаками на директора местной школы в магазине. Женщине показалось, что директор косо на нее посмотрела и усмехнулась, из-за чего у нее всколыхнулись старые обиды. Она схватила директора за капюшон и несколько раз ударила ее по голове.

По словам самой обвиняемой, она восприняла взгляд директора как «низкооценивающий», а после конфликта ей стало больно и она расстроилась, что не сдержалась. Директор школы при этом утверждает, что просто поздоровалась с женщиной, дочь которой учится в ее школы, но в ответ получила удары в голову без предупреждения. После этого она сразу обратилась в полицию и вызвала скорую.

Полиция не стала возбуждать уголовное дело, и хулиганка получила административный штраф в 5000 рублей по статье о побоях. Пострадавшая потребовала компенсации морального вреда в 150 тыс. рублей, но суд удовлетворил ее требования лишь частично, назначив компенсацию в размере 30 тыс.

Ранее ожидавший приема пациент избил травматолога до перелома носа.

