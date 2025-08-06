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Ожидавший приема пациент избил травматолога до перелома носа

В Северодвинске травматолог получил перелом носа в конфликте с пациентом
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Shutterstock/FOTODOM

В Северодвинске врач пострадал во время конфликта с пациентом. Об этом сообщает Гострудинспекция в Архангельской области и НАО.

По данным ведомства, инцидент произошел в городской больнице, где травматолог сидел в своем кабинете и заполнял необходимую документацию. В какой-то момент к нему без разрешения зашел пациент, который ожидал своей очереди.

«Он стал словесно угрожать врачу, заблокировал выход из кабинета и применил физическую силу, нанеся несколько ударов в область лица, плеча и головы», – сообщается в публикации.

После конфликта у медика диагностировали закрытый перелом костей носа.

На данный момент в ситуации разбирается Гострудинспекция. Специалисты ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге пьяные местные жители напали на медиков. Специалисты приехали на вызов для оказания помощи, но по пути их избили. В результате травмы получила фельдшер.

Ранее пациент петербургской больницы избил лечащего врача лопатой.

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