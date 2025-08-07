В России сняли сериал о Черкизовском рынке

Онлайн-кинотеатр Оkko покажет документальный сериал «Черкизон. Ад и Рай новой России», все серии проекта зрители смогут посмотреть с 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Уточняется, что сериал посвящен Черкизовскому рынку, работавшему на востоке Москвы почти 20 лет — до 2009 года. Цикл из трех документальных фильмов рассказывает о том, как он функционировал, кем контролировался, кому приносил прибыль и почему было принято решение о его закрытии.

Героями сериала стали непосредственные участники эпохи рассвета и падения рынка, в том числе певицы Лада Дэнс и Маша Распутина, музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский и бывшая гражданская жена сына Тельмана Исмаилова Екатерина Романова.

Автором сценария и режиссером проекта стал петербургский кинодокументалист Вадим Ватагин. Продюсерами проекта выступили Максим Иксанов, Андрей Мякенький, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская.

«Это исследование абсолютно уникальной эпохи в истории страны — сочетание гламурного блеска и нищеты, эпохи, когда одни быстро и высоко поднимались, а другие оставались на социальном дне и были вынуждены выживать. Черкизовский рынок — это метафоричное отражение той ситуации, в которой оказалась Россия на стыке девяностых и нулевых», — рассказал о проекте продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.

Cообщается, что ранее первый эпизод документального цикла «Черкизон. Ад и Рай новой России» был представлен на VII фестивале сериалов «Пилот» в категории «Самый ожидаемый документальный сериал». Также он будет показан на 33 фестивале российского кино «Окно в Европу» в категории «Сериальная пауза».