В Ленобласти после укуса змеи мальчик попал в больницу с наркотиками в крови

В Ленобласти у мальчика, которого укусила змея, в организме нашли наркотики
Pixabay

В Ленобласти полуторагодовалого мальчика госпитализировали с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает «Петербург2».

Инцидент произошел в одной из деревень Всеволожского района. Сначала мальчика привезли в межрайонную больницу, затем – в Детскую клиническую. Врачи обратили внимание на то, что состояние пациента ухудшается, поэтому решили провести исследования.

«Результаты показали наличие в крови ребенка синтетических каннабиноидов, что указывает на наркотическое отравление», – сообщается в публикации.

После этого на ситуацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. В беседе с ними родители заявили, что их ребенка укусила змея.

Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии. Следователи проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить в том числе и то, имеет ли отношение укус змеи к запрещенным веществам в организме ребенка.

Ранее в Карелии врачи не поверили, что девушку укусила гадюка, и не смогли ей помочь.

