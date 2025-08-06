На предприятии в Великом Новгороде работнику оторвало голову

В Великом Новгороде работник на предприятии получил травму головы, его не спасли

Сотрудник предприятия из Великого Новгорода получил серьезные травмы во время работы у станка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, мужчина работал с оборудованием, предназначенным для прессования макулатуры. Спустя некоторое время что-то пошло не так, сотрудник получил серьезную травму головы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, пострадавшему оторвало голову.

На данный момент прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

«По результатам проверки, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

В ведомстве также проконтролируют ход процессуальной проверки по факту произошедшего.

До этого в Нижегородской области на другом предприятии, птицефабрике, за два дня травмировались семь человек. У большинства пострадавших выявили ожог роговицы, причина неизвестна. Предварительно, в администрации пытались скрыть инциденты от надзорных органов.

Ранее суд постановил выплатить пять миллионов рублей россиянину, который стал инвалидом из-за травмы на предприятии.