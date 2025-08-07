На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России задумались о запрете строительства многоэтажек в некоторых городах

В ГД хотят запретить строить многоэтажки в городах с дефицитом инфраструктуры
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в городах, где наблюдается дефицит транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором инициативы стал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он считает, что надо определить населенные пункты, в которых нельзя строить многоэтажки, так как там нет условий для нормальной жизни. Депутат обратил внимание на то, что на данный момент в некоторых городах вырастают целые жилые кварталы, «а люди потом годами ждут поликлиник, детских садов или нормальных дорог». Законопроект планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

До этого «Известия» со ссылкой на исследование РАНхиГС сообщили, что в России под угрозой исчезновения находятся 129 малых городов, в которых численность населения за 10 лет сократилась на 314 тысяч. В общей сложности в этих городах проживают 3,4 млн человек. Среди основных причин исчезновения этих населенных пунктов эксперты назвали сокращение численности населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

В исследовании подчеркивается, что наибольшее сокращение населения наблюдается в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах, а также в периферийных городах депрессивных регионов.

Ранее в ЛДПР призвали запретить строительство «человейников» по всей стране.

