В ЛДПР призвали запретить строительство «человейников» по всей стране

В России необходимо запретить строительство малогабаритных «человейников», чтобы повысить рождаемость в стране. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Нужно заканчивать с практикой, когда застройщики из-за своей жадности готовы всю Россию застроить гигантскими «человейниками» и распихать людей в клетушки по 15-20 метров, продавая их втридорога», — написал политик.

Он отметил, что запрет на строительство «человейников» уже ввели в Москве, Московской области и в ряде других регионов РФ. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР выступает за то, чтобы его распространить на всю страну.

Политик обратил внимание на то, что площадь квартир необходимо увеличивать хотя бы до 40 квадратных метров. По мнению Слуцкого, при рождении каждого ребенка семья должна иметь право на льготное расширение жилплощади. Он отметил, что малоэтажную застройку с необходимой инфраструктурой на окраинах больших городов надо стимулировать на государственном уровне.

До этого аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) заявили о кризисе перепроизводства новостроек, который наблюдается в 28 российских регионах, в том числе в Краснодарском крае, Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областях.

Эксперты отметили, что девелоперы активно развивали проекты в городах с ограниченным спросом, рассчитывая на стабильный рост. Однако в результате предложение превысило уровень платежеспособного спроса населения, и возникли проблемы с реализацией строящегося жилья.

Ранее в Госдуме перечислили льготы, которые дают возможности купить жилье.