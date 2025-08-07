На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция Черкасс задержала устроившего стрельбу в здании McDonald's

Полиция Украины: устроивший стрельбу в здании McDonald's в Черкассах задержан
true
true
true

Полиция Черкасс задержала мужчину, который открыл стрельбу в здании McDonald's. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в четверг, 7 августа, в 11:00 по местному времени (совпадает с московским) на улице Смелянской. По данным ведомства, мужчина зашел в помещение и произвел несколько выстрелов из оружия, после чего забаррикадировался в туалете.

Правоохранители экстренно эвакуировали посетителей и персонал заведения, а также оградили прилегающую к нему территорию.

«В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент стрелявший госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Кроме него в результате стрельбы никто не пострадал.

До этого в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Очевидцы сообщили, что неизвестный подошел к припаркованному автомобилю, внутри которого сидел человек, выстрелил в него и скрылся. Медики прибыли на место преступления, но спасти пострадавшего не успели — он перестал дышать еще до их приезда.

Ранее в Киеве застрелили полковника СБУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами