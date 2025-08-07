Полиция Черкасс задержала устроившего стрельбу в здании McDonald's

Полиция Черкасс задержала мужчину, который открыл стрельбу в здании McDonald's. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в четверг, 7 августа, в 11:00 по местному времени (совпадает с московским) на улице Смелянской. По данным ведомства, мужчина зашел в помещение и произвел несколько выстрелов из оружия, после чего забаррикадировался в туалете.

Правоохранители экстренно эвакуировали посетителей и персонал заведения, а также оградили прилегающую к нему территорию.

«В течение часа стрелка задержали спецназовцы КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент стрелявший госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Кроме него в результате стрельбы никто не пострадал.

До этого в Деснянском районе Киева произошла стрельба. Очевидцы сообщили, что неизвестный подошел к припаркованному автомобилю, внутри которого сидел человек, выстрелил в него и скрылся. Медики прибыли на место преступления, но спасти пострадавшего не успели — он перестал дышать еще до их приезда.

Ранее в Киеве застрелили полковника СБУ.