В Киеве произошла стрельба

В Деснянском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину в припаркованном авто

В Деснянском районе Киева утром 8 июля произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе полиции украинской столицы.

По данным ведомства, сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра. Очевидцы сообщили, что неизвестный подошел к припаркованному автомобилю, внутри которого сидел человек, выстрелил в него и скрылся. Медики прибыли на место преступления, но спасти пострадавшего не успели — он перестал дышать еще до их приезда.

«В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и главного управления полиции Киева, сотрудники уголовного розыска и кинологи», — добавили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство. Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.

До этого в штате Юта, США, мужчина открыл стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Согласно информации СМИ, 45-летний подозреваемый позвонил правоохранителям и сообщил о том, что расправился со своей супругой.

Ранее в США неизвестный напал на здание пограничного патруля.