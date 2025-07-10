В Киеве застрелили полковника СБУ

Мужчиной, который погиб в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева, оказался полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Около 9:00 (совпадает с мск — «Газета.Ru») в городе Киеве неизвестный на данный момент мужчина приблизился к полковнику ВСУ Вороничу Ивану Ивановичу <...>, в которого из пистолета, похоже, что с глушителем, произвел пять прицельных выстрелов», — говорится в заявлении.

По словам парламентария, погибшему было 50 лет.

Утром 10 июля пресс-служба полиции Киева сообщила о стрельбе в Голосеевском районе. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину, не подававшего признаков жизни. На его теле нашли ранения от огнестрельного оружия.

8 июля в Деснянском районе украинской столицы также произошла стрельба. Очевидцы рассказали, что неизвестный подошел к припаркованному автомобилю и выстрелил в находившегося внутри человека. На место происшествия прибыли медики, но спасти пострадавшего не успели — он перестал дышать еще до приезда врачей.

Ранее на Украине мужчина ранил ножом сотрудника военного комиссариата, который пытался вручить ему повестку.