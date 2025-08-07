Фельдшера скорой помощи уволили за избиение пациента на Сахалине

На Сахалине медик избил пьяного мужчину на улице и потерял работу

На Сахалине уволили сотрудника станции скорой помощи, который применил силу к пациенту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Сахалинской области.

Инцидент произошел в городе Томари. Сегодня в локальных пабликах появилось видео, на котором фельдшер избивает мужчину, который, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения, и тащит к автомобилю по земле. Прохожие вызвали скорую, заметив, что он лежит на земле.

«В отношении сотрудника скорой помощи, допустившего возмутительное, непозволительное ни с профессиональной, ни с человеческой точки зрение поведение, будут применены соответствующие меры воздействия. С ним будут прекращены трудовые отношения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там принесли извинения за произошедшее и пообещали провести разъяснительную работу с коллективом ССМП. Расследованием ЧП далее займутся следственные органы.

Ранее фельдшер из Англии лишился работы за соитие с пациенткой, к которой приехал на вызов.