На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фельдшера скорой помощи уволили за избиение пациента на Сахалине

На Сахалине медик избил пьяного мужчину на улице и потерял работу
true
true
true
close
Кадр из видео/Соцсети

На Сахалине уволили сотрудника станции скорой помощи, который применил силу к пациенту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Сахалинской области.

Инцидент произошел в городе Томари. Сегодня в локальных пабликах появилось видео, на котором фельдшер избивает мужчину, который, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения, и тащит к автомобилю по земле. Прохожие вызвали скорую, заметив, что он лежит на земле.

«В отношении сотрудника скорой помощи, допустившего возмутительное, непозволительное ни с профессиональной, ни с человеческой точки зрение поведение, будут применены соответствующие меры воздействия. С ним будут прекращены трудовые отношения», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там принесли извинения за произошедшее и пообещали провести разъяснительную работу с коллективом ССМП. Расследованием ЧП далее займутся следственные органы.

Ранее фельдшер из Англии лишился работы за соитие с пациенткой, к которой приехал на вызов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами