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Фельдшер лишился работы за соитие с пациенткой, к которой приехал на вызов

В Англии фельдшера уволили после соития с пациенткой на вызове
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Англии фельдшер больше не сможет работать по специальности из-за связи сексуального характера с вызвавшей его пациенткой. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел осенью 2020 года, но решение вынесли только сейчас. По данным издания, скорая с фельдшером по фамилии Нил выехала на вызов к женщине 18 сентября. В тот момент медик только осмотрел ее.

24 октября от пациентки снова поступил вызов. Во время осмотра у него с женщиной произошло соитие. Отмечается, что пациентка была «уязвимой», но детали не уточняются.

На следующий день она снова набрала номер скорой помощи и рассказала прибывшим специалистам о том, что произошло накануне. В результате 28 октября Нила арестовали.

Сначала его обвиняли в совершении преступления сексуального характера, но спустя некоторое время его оправдали. Тем не менее, его уволили, так как он «принципиально несовместим с регистрацией в качестве медработника».

Ранее в Уфе молодой человек изнасиловал мальчика во время игры в бутылочку.

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