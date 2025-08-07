На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Социальную архитектуру назвали профессией будущего

Губернатор Развожаев: России нужны социальные архитекторы
true
true
true
close
СевГУ

Социальный архитектор – это профессия будущего, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в рамках научной конференции «Социальная архитектура: концептуальное осмысление и общественно-политическое измерение» в Севастопольском государственном университете (СевГУ).

«Дальнейшее становление профессии, ее институционализация – стране крайне необходимы», — сказал он.

По словам начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева, в мире происходят значительные изменения в геополитике, экономике и технологиях.

«В таких условиях необходимо точно прогнозировать изменения и их влияние на социальную ткань общества, а также проектировать «образ будущего» и реализовывать проекты, которые актуализируют традиционные ценности», — сказал он.

Также директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что социальная архитектура должна содействовать развитию и распространению культуры и практики социального прогнозирования в России.

«Наша цель в ближайшее время – наладить процесс формирования и корректировки образа будущего», — сказал он.

Кроме того, декан факультета политологии МГУ им М.В. Ломоносова Андрей Шутов отметил, что развитие профессии придаст новый импульс российской политологии.

«Синтез линии социальной архитектуры и высоких стандартов профессионального политологического образования будет не только повышать конкуренцию идей и развивать творческие подходы, но и усиливать трансляцию важнейших ценностей и смыслов», — сказал Шутов.

Всего в конференции приняли участие более 150 экспертов, среди которых представители ведущих вузов России, институтов Российской академии наук, профильных министерств и другие специалисты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами