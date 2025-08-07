Социальную архитектуру назвали профессией будущего

Социальный архитектор – это профессия будущего, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в рамках научной конференции «Социальная архитектура: концептуальное осмысление и общественно-политическое измерение» в Севастопольском государственном университете (СевГУ).

«Дальнейшее становление профессии, ее институционализация – стране крайне необходимы», — сказал он.

По словам начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева, в мире происходят значительные изменения в геополитике, экономике и технологиях.

«В таких условиях необходимо точно прогнозировать изменения и их влияние на социальную ткань общества, а также проектировать «образ будущего» и реализовывать проекты, которые актуализируют традиционные ценности», — сказал он.

Также директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что социальная архитектура должна содействовать развитию и распространению культуры и практики социального прогнозирования в России.

«Наша цель в ближайшее время – наладить процесс формирования и корректировки образа будущего», — сказал он.

Кроме того, декан факультета политологии МГУ им М.В. Ломоносова Андрей Шутов отметил, что развитие профессии придаст новый импульс российской политологии.

«Синтез линии социальной архитектуры и высоких стандартов профессионального политологического образования будет не только повышать конкуренцию идей и развивать творческие подходы, но и усиливать трансляцию важнейших ценностей и смыслов», — сказал Шутов.

Всего в конференции приняли участие более 150 экспертов, среди которых представители ведущих вузов России, институтов Российской академии наук, профильных министерств и другие специалисты.